​​​​​​​«Не шёлковый путь»: в Казани презентовали фильм о гуманитарных миссиях в зоне СВО

На днях в стенах Казанского Кремля состоялся показ документального фильма-подкаста «Не шёлковый путь». Созданный при деятельной поддержке Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ, проект стирает границу между тылом и фронтом, показывая гуманитарную миссию глазами троих товарищей. Подробнее – в материале «Татар-информа»





«Передача баурсака как напоминание о родном крае»

Накануне в Казанском Кремле состоялась премьера фильма-подкаста «Не шелковый путь», созданного при поддержке и с участием Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Татарстане.

Показ прошел с участием режиссера-документалиста, основателя казанского продюсерского центра документалистики Gorizont films, а зрительские места заняли активисты, студенты, представители общественных организаций и органов власти.

Фильм предлагает зрителю взглянуть на гуманитарную миссию от первого лица. В центре повествования – трое товарищей: Тимур Камалетдинов, Шамиль Зиннуров и Виталий Замов. С 2022 года они на постоянной основе доставляют помощь «за ленточку». Камера фиксирует не только километры дорог и пункты назначения, но и откровенные разговоры о том, что составляет суть этой непростой работы: как сохранить боевой дух, где грань между реальной помощью и пустыми фразами и какой след оставляет фронт в душе человека.

Лента начинается с небольших прерывистых разговоров в пути, кадры сменяются, как и друзья за рулем в дальней дороге. Наши герои встречают блокпост, военный проверяет документы, и у него возникают подозрения, не военнослужащие ли переоделись в гражданку. Он посмотрел в сопроводительное письмо, спросил, какая сейчас погода в Татарстане, и поприветствовал соседей. Как выяснилось, на блокпосте стоял парень из Уфы.

«Мы едем по территории Луганской Народной Республики в город Красный Луч. Это первая точка, где мы встречаемся с ребятами и передаем гуманитарную помощь», – объясняет Тимур Камалетдинов.

В дороге они встречают подбитый и загоревшийся автомобиль, дальше колонны военной техники, и вот подъезд к городу. Там их встречают несколько военнослужащих, как напоминание о доме наши герои передают им баурсаки со словами: «Татарам – от татар» и оговоркой: «Правда, они башкирские». Один из военных поприветствовал их на башкирском и взял угощение с улыбкой.

«Гуманитарная помощь – это острая необходимость в зоне СВО»

Отдельной сюжетной линией проходят встречи с личным составом бригады «Святой Георгий». Авторам удалось показать фронтовые будни без лишнего глянца и пафоса – в жесткой, рабочей и оттого предельно честной интонации.

«Здесь надо рассказать об острой необходимости гуманитарной и спонсорской помощи. В связи с тем, что в таком формате военных конфликтов у нас страна уже не находилась довольно-таки давно. Спецоперации на Кавказе или в Сирийской Арабской Республике не берем в пример – это совсем другие масштабы. У нас статьи расходов совершенно новые, в том числе для солдатского быта. Начиная от мелочей и заканчивая просто легковым транспортом высокой проходимости: пикапы, квадроциклы и мотоциклы, которые на фронте очень сильно нужны», – рассказал военнослужащий с позывным Всадник из бригады «Святой Георгий».

Следующие кадры – виды пострадавших от боевых действий дворов и жилых домов. Участник СВО с позывным Абдулла показывает место, где раньше была детская площадка. Сейчас там лишь пара ржавых тренажеров и торчащие из-под земли куски металла, которые окружают пятиэтажные разбитые коробки с недостающими частями крыш.

По его словам, заказы на гуманитарную помощь бойцы делают разные, в зависимости от сезона. Зима в зоне СВО, например, переменчивая, слякоть и грязь может сменяться суровыми морозами. Поэтому нужна специализированная обувь, чтобы не получить обморожение. Также среди бойцов в зимний период ценится горячая вода и утеплители, а чтобы им не болеть, необходимо есть горячую еду и на чем-то ее подогревать.

«Зачастую у нас ломается техника. Как и любая другая, она просто изнашивается из-за постоянного использования. Мы запрашиваем запчасти, резину, а для штурмовых отрядов – дроны. Потому что при их работе в небе всегда висит наша «птичка» и корректирует их действия», – добавил он.

«После службы бойцы забирают на гражданку «штатных» котов»

Боец с позывным Всадник в фильме рассказал, что централизованное снабжение средствами борьбы с БПЛА началось относительно недавно, а до того вся нагрузка ложилась на плечи неравнодушных людей и спонсоров.

«Без гуманитарной помощи нам тяжело пришлось бы. Скорее всего, мы бы скидывались и покупали какие-то вещи за свой счет. Деньги нам платят неплохие, но не настолько, чтобы мы, как феодальное ополчение, сами себя обеспечивали. Волонтеры закрывают даже такие бытовые мелочи, как печки-’’автономки’’», – рассказал Всадник.

Отдельной темой фильма стала моральная поддержка. Тимур Камалетдинов признался: поначалу он со скепсисом относился к традиции отправлять на фронт рисунки и письма школьников.

«Ведь связь-то с семьей есть. А письма от детей – они хоть и искренние, но нелепые, детско-помпезные: ‘’Защитник, мы тебя ждем’’», – признался он.

Однако реальность, с которой он столкнулся «за ленточкой», перевернула это восприятие. Боец с позывным Черный на камеру рассказал, что в окопной действительности, где человек замыкается в постоянном напряжении, такое послание становится глотком воздуха.

«Оказалось, что детские письма, написанные с наивностью и искренностью, сильно трогают бойцов, аж так, что тепло внутри становится. Пятилетний ребенок же не может наигранно это писать, он от души это делает», – рассказал Тимур Камалетдинов.

В фильме есть истории о братьях наших меньших: боевые коты в зоне СВО – это повсеместное явление. На каждый окоп, рассказывают, приходится по два-три «штатных» кота. После окончания службы некоторые бойцы забирают животных с собой в мирную жизнь.

«Нас рады видеть как с гуманитарной помощью, так и без нее»

В заключение в фильме поднимается вопрос о том, с какими эмоциями бойцы возвращаются из отпусков. По словам Всадника, многие из них не выглядят отдохнувшими из-за того, что «на гражданке» продолжается обычная мирная жизнь и в их голове возникает диссонанс.

«Там, на гражданке, будто чужие люди в другом измерении живут. Интерес наигранный, поддержки ноль. Хорошо тем, у кого семья есть, – с ними душой можно отогреться. И именно на этом контрасте так ценны встречи с волонтерами. С ними создается обратная волна. Понимаешь, что есть люди небезразличные – те, кто вовлечен и готов жертвовать. Их приезд всегда событие и праздник. Можно просто посидеть, поболтать, как с друзьями», – отметил боец с позывным Всадник.

Тимур Камалетдинов рассказал, что много раз приезжал с другими волонтерами на позиции бойцов, чтобы просто с ними повидаться и пообщаться. Бойцы отвечают взаимностью и очень рады видеть своих друзей.

«Не шелковый путь» показывает, что гуманитарная миссия – это не только логистика и груз, но и связь, память, личное присутствие, разговор и чувство плеча. Именно поэтому премьера в Кремле стала не только кинопоказом, но и разговором о людях, которые держат этот путь на постоянной основе.