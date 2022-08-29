В ООН предпочли не делать выводов, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Организация Объединенных Наций не будет делать выводов, кто виноват в обстрелах Запорожской АЭС, однако призывает к их прекращению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генсекретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«У нас таких оценок нет, — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, кто, с точки зрения ООН, обстреливает станцию. — Но это не означает, что мы не призываем к их прекращению».

Также он отметил, что ООН поможет с логистикой и безопасностью миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на ЗАЭС.

В понедельник гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси рассказал, что делегация прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. The New York Times писал, что в делегацию вошли 14 человек.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от Москвы и Киева для отправки миссии на станцию. В тот же день Макрон поговорил по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны согласились с важностью скорой отправки на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.