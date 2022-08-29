Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.
«Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы, — сказал Гросси. — Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе».
Ранее французский Президент Эммануэль Макрон сообщал, что Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от Москвы и Киева для отправки миссии на станцию. В тот же день Макрон поговорил по телефону с Президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры отметили важность скорой отправки на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.
The New York Times пишет, что в делегацию вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. В составе миссии представителей Соединенных Штатов и Великобритании нет.