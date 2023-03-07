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В ООН отреагировали на невыдачу американскими властями виз делегатам из России
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи Соединенными Штатами виз делегатам для работы в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сказал, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации с российскими дипломатами.
Ранее представительница РФ Ирина Тяжлова рассказала о том, что Штаты вновь отказали в выдаче виз нескольким российским дипломатам, которые должны были принять участие в рабочей группе по информационным и коммуникационным технологиям.
«Генеральный секретарь ООН, его правовой советник очень сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства [принимающей штаб-квартиру ООН страны] соблюдались, чтобы все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть», – заверил Дюжаррик.
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