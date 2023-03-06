США снова отказались выдавать визы российским дипломатам

Соединенные Штаты вновь отказали в выдаче виз нескольким российским дипломатам, которые должны были участвовать в рабочей группе по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. Об этом со ссылкой на представительницу РФ Ирину Тяжлову сообщает РИА Новости.

«В очередной раз США безосновательно в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации», — заметила она.

Это не первый подобный отказ. Ранее в такой ситуации оказался глава российской делегации. Тяжлова подчеркнула, что такие действия США грубо нарушили обязательства по размещению и обеспечению работы центральных учреждений Организации объединенных наций.

РФ ранее уже напоминала США, что выдача виз делегатам — это не привилегия, а обязанность Вашингтона.