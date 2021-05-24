Стартовало предварительное голосование «Единой России»

В «Единой России» начались праймериз, которые помогут определить кандидатов от партии на осенние выборы в Госдуму. В период с 24 по 30 мая предварительное голосование будет проходить в онлайн-формате на портале pg.er.ru. А в последний день референдума, 30 мая, в РТ состоится офлайн-голосование.

В Татарстане процедура организована по открытой модели: отдать свой голос за понравившегося кандидата может любой татарстанский избиратель.

На участие в предварительном голосовании зарегистрированы 96 татарстанских кандидатов, что почти вдвое превышает количество заявившихся на выборах в Госдуму 2016 года. Каждый второй из зарегистрированных кандидатов — гражданин в возрасте до 40 лет. При этом 50% участников праймериз не являются членами какой-либо партии. В числе кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, учащиеся, медработники, педагоги, представители бизнес-сообщества, каждый из которых провел масштабную информационную кампанию.

Во всех районах Татарстана прошли встречи кандидатов с населением, во время которых избиратели смогли получить полную информацию о каждом участнике предварительного голосования и его программных намерениях. Самопрезентация проводилась в видеоформате: кандидаты снимали видеоролики о себе и размещали их в открытом доступе в интернете.

В Татарстане голосование проходит онлайн и очно. На площадке типографии «Идел-Пресс» будет отпечатано около 900 тысяч бюллетеней. В течение ближайших семи дней документы будут переданы на счетные участки: уже 30 мая в республике их откроется более 550. Работа на участках будет проходить в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора.

«Единая Россия» — единственная российская партия, формирующая списки кандидатов на выборы различного уровня на основе мнения избирателей и посредством предварительного голосования. Заключительные итоги плебисцита будут озвучены в первых числах июня. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также в кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, будут утверждены на съезде партии 19 июня.