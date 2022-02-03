В олимпийской сборной России по хоккею нет паники из-за положительных ПЦР-тестов

В сборной России по хоккею, находящейся прямо сейчас на Олимпиаде в Пекине, нет паники относительно положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает Metaratings.

По словам членов олимпийской национальной сборной по хоккею, команда ждет результатов повторных тестов, которые станут известны 4 февраля.

«Никто не паникует, но напряжение есть. Все ждут результатов повторных тестов 4 февраля. Среди сдавших положительные тесты есть как полевые игроки, так и вратари», – заявил источник в сборной.

Напомни, ранее стало известно, что шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на ковид после прилета в Пекин.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине стартует 9 февраля с матча Россия – Швейцария.