В октябре станет известно, попал ли Татарстан на новую банкноту в 1 тыс. рублей

В октябре в России презентуют новые банкноты номиналом 500 и 1 тыс. рублей, сообщил в беседе с «Известиями» зампред Центробанка Сергей Белов. На последней, напомним, может быть изображена одна из достопримечательностей Татарстана.

«Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные — в духе мировых трендов», — уверил собеседник издания.

Он уточнил, что на 500 и 1 тыс. рублей будет больше защитных элементов, чем на обновленной банкноте в 100 рублей. «Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», — объяснил специалист.

О том, какие достопримечательности будут нанесены на банкноты, он не рассказал, отметив лишь, что они «были отобраны экспертными группами». «Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру», — заключил Белов.

О том, что достопримечательности Татарстана могут появиться на новой тысячерублевой купюре, стало известно еще в 2022 году. В шорт-лист тогда попали Башня Сююмбике, Болгарское городище и Центр семьи «Казан».