В окружном полуфинале «Флагманы образования. Школа» Татарстан представят 8 команд

В очном полуфинале всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» от Татарстана принимают участие 8 команд. Всего соревнования соберут 47 команд со всего Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Среди участников из республики — педагогические коллективы из Нижнекамского, Бугульминского, Чистопольского районов, а также Казани и Альметьевска. Конкурсанты пройдут испытание «Дебаты», поучаствуют в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире.

Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах страны. Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в области образования. Всего заявки подали более 36,7 тыс. человек со всей России. Ранее организаторы сообщали, что Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу заявок.

Конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.