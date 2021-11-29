Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу заявок на конкурс «Флагманы образования»

Татарстанцы активно регистрируются на конкурс «Флагманы образования. Школа» — новый всероссийский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«На сайте проекта флагманыобразования.рф уже зарегистрировались более 30 тысяч человек, из них 541 представляют Республику Татарстан», — отмечают организаторы.

Для участия необходимо собрать команду из четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников. После регистрации им предстоит пройти дистанционное тестирование, затем пройдут очные полуфиналы в восьми федеральных округах страны. В финале встретятся 100 команд-победителей по итогам полуфиналов.

Призеры получат возможность заявить о себе, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны и получить подарки от партнеров конкурса.

Профессиональный конкурс «Флагманы образования» реализуется по федеральной программе «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.