«В окопах нет разницы, какой ты веры»: в Казани обсудили духовную поддержку бойцов СВО

С первых дней СВО священники ДУМ РТ и Татарстанской митрополии активно помогают фронту. Ими собраны тонны гуманитарки, батюшки и хазраты постоянно ездят на передовую, рискуя жизнью, чтобы духовно поддерживать бойцов. О том, насколько важна эта помощь и тем, кто там, и тем, кто уже вернулся, говорили сегодня в Казани.





Хазраты и батюшки собрались сегодня вместе, чтобы обсудить вопросы духовной поддержки участников СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Даже лучшие врачи не в состоянии вылечить израненные души наших военнослужащих и их родных»

Хазраты и батюшки собрались сегодня вместе, чтобы обсудить вопросы духовной поддержки участников СВО. Встретились они за круглым столом в Казанском представительстве Болгарской исламской академии. Священнослужители обменялись опытом друг с другом – каждый их них собирает гуманитарную помощь, ездит на передовую и помогает бойцам не падать духом. Присоединились к ним участники СВО, которые подключились к обсуждению онлайн, депутаты, общественники и многие другие, кто также не остается равнодушным в вопросах поддержки военнослужащих.

«В 2025 году наша страна будет отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим Президент Владимир Путин объявил этот год – Годом защитника Отечества в честь наших героев: дедов и прадедов, сокрушивших фашизм. И в честь героев настоящего времени – участников специальной военной операции», – обратился к собравшимся ректор академии Фархат Хуснутдинов.

Герои нашего времени, участвуя в сражениях в зоне СВО, остро нуждаются в духовной и психологической помощи, подчеркнул он.

«В нынешних условиях возрастает роль священнослужителя в поддержке веротерпимости, межрелигиозного мира и согласия в воинских коллективах. За здоровье наших военнослужащих борются лучшие врачи, которые лечат физические ранения и травмы. Однако даже лучшие врачи не в состоянии вылечить израненные души наших военнослужащих и их родных. Провести духовную реабилитацию в состоянии лишь религиозное духовенство, независимо от религиозной принадлежности нуждающегося в ней», – уверен ректор академии.

Фархат Хуснутдинов: «Работа по реабилитации вернувшихся с СВО — это не кратковременная акция, на адаптацию потребуется немало времени» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Духовная реабилитация должна начинаться еще на поле боя»

Процесс реабилитации, уверены священнослужители, должен распространяться не только на участника боевых действий, но и на его семью. Начинаться такая реабилитация должна еще на поле боя – до того, как бойцы вернутся к мирной жизни

«Такая поддержка неимоверно востребована. Здесь важна роль полковых имамов. Работа по реабилитации вернувшихся с СВО — это не кратковременная акция, на адаптацию потребуется немало времени. И реабилитация будет эффективной, если будет проводиться на основе традиционных религиозных ценностей», – отметил Фархат Хуснутдинов.

Также важно, чтобы религиозные деятели и общественные организации работали сообща и делились опытом, добавил он.

«Религиозные организации России обладают огромным потенциалом для содействия в духовной реабилитации участников СВО и их семей. При разработке специальных программ реабилитации важно учитывать религиозные взгляды самих военнослужащих, и включать в данные программы работу со священнослужителями разных конфессий», – считает ректор академии.

Иеромонах Григорий Матрусов: «Духовное состояние народа – это важный аспект сегодня. У нас есть армия и есть народ, но отделять участников специальной военной операции от народа, неправильно» Фото: kpfu.ru

«Без веры в Бога у нас не будет внутренней силы»

Представитель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Григорий Матрусов подключился к обсуждению по видеосвязи.

«Духовное состояние народа – это важный аспект сегодня. У нас есть армия и есть народ, но отделять участников специальной военной операции от народа, неправильно. Мы должны быть вместе, как единый организм, тогда успех будет нам сопутствовать и Божья помощь будет с нами», – уверен иеромонах.

В 1941 году советская власть боролась с религией, были убиты и замучены за веру тысячи мусульман и христиан, напомнил он.

«Но когда началась война, правительство, во главе со Сталиным, решило открыть храмы, мечети и дать возможность мусульманам и христианам молиться. Произошел невиданный духовный подъем. Люди пошли в храмы, они были переполнены горячими сердечными молитвами. Следует признать, что к сожалению, сейчас, ничего подобного мы не наблюдаем», – рассказал отец Григорий.

В нашем обществе, уверен отец Григорий, после эпидемии коронавируса и с началом СВО добавилось неуверенности.

«Но, наверное, этому есть объяснение. В 1941 году немецкие войска стремительно захватывали территории нашего Отечества, людей стал охватывать страх, и они стали обращаться к Богу. А сейчас для большинства людей СВО – это что-то далекое, хотя вражеские дроны летают почти по всей России, но у людей сильного страха и чувства неизбежности нет, поэтому в храмы они и не идут», – поделился священнослужитель.

Сегодня представители разных конфессий помогают бойцам на передовой.

«Проповедники за рубежом пытаются донести, что эта война не наша и что воевать не надо. Но как раз пример Великой Отечественной войны нам в помощь – как и тогда, сегодня мусульмане и православные разных регионов встали на защиту Отечества. Эти примеры для нас сейчас очень важны. Без веры в Бога у нас не будет внутренней силы. Поэтому, с Божьей помощью мы можем преодолеть многие трудности», – заключил иеромонах.

Мансур хазрат Джалялетдинов: «Когда мы собирались помощь для наших ребят, я объездил половину республики – все стараются помочь, внести свой личный вклад» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Какой бы религии не были люди, они бок о бок защищают нашу Родину»

Заместитель муфтия Татарстана по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур хазрат Джалялетдинов нашел возможность принять участие в обсуждении, находясь на передовой.

«Вчера я был в госпитале в ЛНР, навещал ребят – дух у всех приподнят. Раненые говорят, что вернутся на фронт после выздоровления. Они все ждут завершения спецоперации, ждут победы», – рассказал хазрат.

Мансур хазрат регулярно ездит на фронт, поддерживает бойцов как духовно, так и материально.

«Когда мы собирались помощь для наших ребят, я объездил половину республики – все стараются помочь, внести свой личный вклад. Бабушки вяжут варежки, кто-то постельное белье шьет для госпиталей. В 2022 году люди еще только раскачивались, а сейчас, посмотрите: сколько у нас меценатов. Они отправляют технику на фронт, ее нашим ребятам очень не хватает», – поделился он.

Во всех госпиталях, где был Мансур хазрат, были оборудованы часовни и комнаты для молитв: как для православных, так и для мусульман.

«Там и часовни и молельные комнаты везде рядом находятся – так же, как вместе находятся православные и мусульмане: и в окопах, и в госпиталях. Какой бы религии не были люди, они вместе бок о бок защищают нашу Родину. Любовь к Родине объединяет их – мы неразделимы и непобедимы», – отметил он.

Эдуард Шарафиев: «Понятно, что есть социальная составляющая, у нас в республике все эти вопросы отрегулированы. Но такую же работу нужно проводить и нашим священнослужителям, доходить до каждой семьи, нужно работать с детьми» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Священнослужителям нужно доходить до каждой семьи, нужно работать с детьми»

«Я был на передовой, поэтому не понаслышке знаю о работе наших батюшек и хазратов с военнослужащими. Моя последняя должность – замполит бригады, я проводил работу вместе со священнослужителями», – отметил участник СВО, член Президиума Государственного Совета Республики Татарстан, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Эдуард Шарафиев..

Депутат служил в бригаде имени святого Георгия, но несмотря на название, служили там представители разных конфессий, в том числе и мусульмане. Также, как в бригадах «Тимер», «Алга», «Батыр» служат православные, обратил внимание он.

«В окопах нет никакой разницы, какой ты веры, все плечом к плечу защищают интересы Отечества, нашу веру. Все выполняют одинаковые боевые задачи. И когда бойцы возвращаются с заданий, священнослужители работают со всеми без исключения, вне зависимости от того, к какой конфессии относится военнослужащий. Эта работа нужна и важна, потому что атеистов на войне не бывает», – рассказал Эдуард Шарафиев.

Но самая важная задача работать в тылу, с теми, кто вернулся домой с ранениями, с семьями военнослужащих, которые потеряли своих защитников или ждут их с передовой, подчеркнул он.

«Понятно, что есть социальная составляющая, у нас в республике все эти вопросы отрегулированы. Но такую же работу нужно проводить и нашим священнослужителям, доходить до каждой семьи, нужно работать с детьми. И самое главное, работать с семьями наших погибших героев. Потому что в этой непростой жизненной ситуации им нужно подставлять плечо. Нам нужно работать с душами, чтобы люди не оставались один на один со своей бедой», – считает депутат.

Надежда Сапрыкина: «В районах определены священнослужители, которые работают с военнослужащими и семьями с утратой. Сегодня налажено их взаимодействие с сотрудниками муниципалитетов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Слова утешения важны для матерей, жен и детей, потерявших близкого человека»

Подключились к работе с духовенством и в филиале Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Татарстан.

«Слова утешения с точки зрения религии важны сегодня для матерей, жен и детей, потерявших близкого человека. Поэтому выстраивание взаимодействия с духовенством для нашего фонда сегодня является одной из приоритетных задач. В масштабах всей страны эта работа начала выстраиваться с подписания соглашения о взаимодействии с РПЦ и ДУМ РФ», – рассказала заместитель руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ по общественным проектам Надежда Сапрыкина.

В Татарстане руководство филиала фонда лично встретилось с Митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и руководстом ДУМ РТ.

«В районах определены священнослужители, которые работают с военнослужащими и семьями с утратой. Сегодня налажено их взаимодействие с сотрудниками муниципалитетов. Эта работа заключается в регулярных духовных встречах ветеранов с представителями конфессий. В казанском офисе филиала фонда каждую неделю проходят встречи ветеранов и семей погибших с заместителем муфтия Мансуром хазратом Джалялетдиновым и отцом Владимиром Горновским. Кроме того, практикуется проведение воскресных проповедей, организуются трапезы с батюшками, в мечетях после пятничного намаза проводится чтение аятов Корана и совершение дуа с просьбой к Аллаху обрегать участников СВО и души павших бойцов», – рассказала Надежда Сапрыкина.

Кроме этого, проводится целый ряд мероприятий по духовной поддержке подопечных фонда. Это и поездки по святым местам, вовлечение семей участников СВО в религиозные праздничные мероприятия и многое другое.

Яркий пример взаимодействия представителей Ислама и Православия – совместная поездка муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и протоиерея Казанской епархии Андрея Зинькова Фото: из личного архива Андрея Зинькова

«Мы ехали вместе с Камиль хазратом и молились: он читал мусульманскую молитву, я – православную»

Яркий пример взаимодействия представителей Ислама и Православия – совместная поездка муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и протоиерея Казанской епархии Андрея Зинькова.

Отец Андрей сегодня также выступил на мероприятии. В той поездке ВСУ узнали, что к бойцам едет муфтий и объявили на него охоту.

«Мы ехали вместе с Камиль хазратом и молились: он читал мусульманскую молитву, я – православную. Тогда мне показалось, что это моя последняя молитва. Это была жара, лето, дождей не было, пылища стояла облаком. Нас не видно было из-за пыли – видимо, это нам помогло: на нас охотились, но попасть в нас не смогли», – вспоминает протоиерей.

Тогда вера спасла их. Так же она спасает и военнослужащих: каждый день, каждый час и каждую минуту они вспоминают о Боге – каждый о своем. Поэтому вклад, который вносят священнослужители в будущую Победу, очень велик. Упасть духом, пожалуй, намного страшнее, чем ощущать голод, холод и другие лишения, уверен каждый батюшка и каждый хазрат.