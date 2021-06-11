В одном из сельских поселений Альметьевского района РТ введен карантин по бешенству

В одном из сельских поселений Альметьевского района Татарстана введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ Президента РТ Рустама Минниханова опубликован на портале правовых актов.

Очаг инфекции находится на территории личного подсобного хозяйства в селе Новое Надырово по адресу: ул. Советская, дом №154.

Согласно документу, в течение двух месяцев здесь запрещено лечить больных восприимчивых животных, а также посещать территорию посторонним лицам, кроме персонала, выполняющего производственные операции, сотрудников государственной ветеринарной службы, которые проводят мероприятия по ликвидации бешенства, и проживающих на территории людей.

Кроме того, нельзя перемещать восприимчивых к болезни животных, ввозить и вывозить их (исключаются животные, вакцинированные против бешенства в течение 179 дней перед вывозом), а также снимать шкуры с их трупов.

В Новонадыровском сельском поселении также запрещается проводить ярмарки, выставки и прочие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывозить их и отлавливать для передачи в зоопарки.

«Карантин подлежит отмене по истечении 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного <...>» — говорится в документе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Большое Фролово Буинского района РТ четыре дня назад был установлен карантин по бешенству.