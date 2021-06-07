В одном из сельских поселений Буинского района РТ установлен карантин по бешенству

В одном из сельских поселений Буинского района установлен карантин по бешенству животных. Указ Президента РТ Рустама Минниханова был опубликован сегодня на портале правовых актов.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территориях эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в документе.

Как эпизоотический очаг определена территория ЛПХ в селе Большое Фролово по адресу: улица Гагарина, дом №1. Согласно документу, здесь запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, сотрудников госветслужбы, которые проводят мероприятия по ликвидации бешенства, и проживающих на территории людей. Также нельзя перемещать восприимчивых к болезни животных, ввозить и вывозить их (исключаются животные, вакцинированные против бешенства в течение 179 дней перед вывозов), а также снимать шкуру с их трупов.

Как неблагополучный пункт определена территория Большефроловского сельского поселения. Здесь запрещается проводить сельхозярмарки, вывозить животных и отлавливать диких животных для зоопарков.

Карантин будет отменен по истечении 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании восприимчивого животного и уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного. План мероприятий по ликвидации бешенства на данной территории должно утвердить ГУВ Кабмина РТ.