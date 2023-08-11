news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 11 августа 2023 10:15

В одном из сел Тукаевского района Татарстана достроена школа на 100 учеников

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В селе Шильнебаш Тукаевского района Татарстана завершено строительство школы, рассчитанной на 100 учеников. В школу уже завели необходимую мебель, в кабинетах установили оборудование.

Площадь трехэтажного здания составляет 2 790,98 кв.метров. Объект построен по национальному проекту «Образование» федеральной программы «Современная школа».

Как сообщает Минстрой РТ, в республике по нацпроекту «Образование» возводится девять школ. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани к новому учебному году откроются четыре новые школы, еще в 17 будет проведет капитальный ремонт.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.

#Образование #строительство школ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное