В одном из сел Тукаевского района Татарстана достроена школа на 100 учеников

В селе Шильнебаш Тукаевского района Татарстана завершено строительство школы, рассчитанной на 100 учеников. В школу уже завели необходимую мебель, в кабинетах установили оборудование.

Площадь трехэтажного здания составляет 2 790,98 кв.метров. Объект построен по национальному проекту «Образование» федеральной программы «Современная школа».

Как сообщает Минстрой РТ, в республике по нацпроекту «Образование» возводится девять школ. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани к новому учебному году откроются четыре новые школы, еще в 17 будет проведет капитальный ремонт.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.

