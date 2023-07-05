Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
К новому учебному году в Казани откроют четыре новые школы, еще 17 отремонтируют
О вводе в эксплуатацию с первого сентября текущего года четырех новых школ в Казани сообщили сегодня в мэрии.
Отмечается, что новые образовательные учреждения смогут вместить шесть тысяч учащихся. Кроме того, 1 сентября в столице Татарстана откроют свои двери 17 школ, в которых сейчас проводят капитальный ремонт по стандартам, разработанным Институтом развития города.
«Мы разработали стандарты по капитальному ремонту казанских школ и применяем их на 15 объектах. Две школы идут по индивидуальному дизайну. Мы работаем в трех стилистиках. Для каждого учебного заведения определена своя в зависимости от местоположения или существующего фирменного стиля», – пояснил заместитель директора института Эмиль Сиразетдинов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»