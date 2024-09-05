В одном из сел Татарстана открыли новый ФАП

В селе Каргополь Алькеевского района Татарстана открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который построили благодаря региональной программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан» национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, на церемонию открытия ФАПа пришли глава Алькеевского района Александр Никошин, министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин, депутат Госсовета РТ Фоат Валиев, главврач РКБ Рафаэль Шавалиев и главный врач Базарно- Матакской ЦРБ Светлана Одушкина.

Теперь в данном акушерском пункте смогут получать медобслуживание более 400 человек. Причем для удобства пациентов ФАП оснастили всем необходимым для комплексного медобслуживания сельчан.

Заведующая ФАПом Роза Сабирзяновна подчеркнула, что теперь это современный фельдшерско-акушерский пункт, где тепло и светло, где созданы все условия для работы персонала и оказания качественной медпомощи жителям села.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в одном из сел Татарстана открыли отремонтированную полиликлинику.

Фото: Минздрав РТ