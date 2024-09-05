В одном из сел Татарстана открыли отремонтированную поликлинику

Фото: Минздрав РТ

В Базарно-Матакской Центральной районной больнице накануне открыли детскую консультацию и поликлинику. Ранее там делали капремонт на деньги, выделенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, в церемонии открытия поучаствовали министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин, глава Алькеевского района Александр Никошин, депутат Госсовета РТ Фоат Валиев, главврач РКБ Рафаэль Шавалиев и главный врач Базарно-Матакской ЦРБ Светлана Одушкина.

Как сказал Никошин, обновление детской консультации и в целом здания поликлиники — это очень долгожданное событие. Он поблагодарил Минздрав РТ и Раиса Татарстана Рустама Минниханова за огромную поддержку и оказанную финансовую помощь.

Ремонт поликлиники стартовал в начале прошлого года. Причем работы велись и внутри, и снаружи. В процессе ремонта заменили системы отопления и электроснабжения. После капремонта полностью обновлены коридоры, окна, потолки, кабинеты. Теперь врачи смогут оказывать медпомощь в современных и комфортных условиях. В детской консультации обустроили игровую зону, установили большой телевизор и новые рециркуляторы воздуха.

После разрезания символической красной ленты состоялся обход обновленной детской консультации и поликлиники.

Позже Миннуллин встретился с медработниками первичного звена, а также с главами сельских поселений. Они поговорили о ситуации в здравоохранении Татарстана и Алькеевского района. Как отметил министр, основное направление в работе медицинских работников — это доступность медпомощи, начиная с ФАПа, выявление жителей, не посещавших ЛПУ 2 года и более, возможность проведения всех профилактических мероприятий, способствующих увеличению продолжительности жизни.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».