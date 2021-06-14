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Ру Тат
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14 июня 2021  23:28
Эльза Кузнецова

В одном из сел Пестречинского района РТ стартовали работы по проекту «Наш двор»

В одном из сел Пестречинского района РТ стартовали работы по проекту «Наш двор»
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В селе Старое Шигалеево Пестречинского района Татарстана начались работы по президентской программе «Наш двор». 

«Большими темпами идет благоустройство территории по республиканскому проекту „Наш двор“», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципального района.

Здесь обновят три двора, на территории которых расположены семь домов. Это улица Заводская (дома №1, 2), Механизаторов (дома №1, 2, 3, 4) и Молодежная (дом №3). 

Работы стартовали на улице Молодежной. Здесь установлено более 200 штук тротуарного бортового камня, продолжается устройство нового асфальта. Кроме новых дорог на территории двора появятся детские площадки, парковка, малые архитектурные формы.

Во дворе улицы Механизаторов снесли около 50 незаконных и аварийных сараев. Частично освободившуюся территорию займет детская площадка. В дальнейшем планируется провести встречу с гражданами и вместе решить, как будут благоустраивать освободившееся место. Предположительно, здесь будут высажены деревья.

В общей сложности в этом году в селах Старое Шигалеево, Пановка и Кулаево будет отремонтировано 19 дворов.

В середине мая стартовал первый этап работ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Пестречинского района Татарстана.

#пестречинский район #наш двор
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