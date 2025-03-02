В одном из ресторанов россиянам предложили отведать блины за 9,1 тыс. рублей

Россиянам предложили отведать блинов в конец масленичной недели за 9,1 тыс. рублей. Блюдо с таким ценником подают в московском ресторане Oltemare. Соответствующая информация опубликована в меню на сайте заведения.

За эту цену гостю предлагают попробовать блины с камчатским крабом и черной икрой. Также в меню представлены блинчики за 3,9 тыс. рублей со слабосоленым лососем и красной икрой, и блины с прошутто котто и черным трюфелем (3,3 тыс. рублей) и блины с нутеллой и свежими ягодами (2,5 тыс.).

Фото: © скриншот меню

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ регионов, где дешевле всего приготовить блины.