СМИ: ВСУ ударили «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Украинские военные атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области, пишет Lenta.ru. Также эту информацию публикуют другие СМИ и российские телеграм-каналы без ссылки на официальные источники.

По данным СМИ, удар по российскому нефтепроводу был нанесен «Точкой-У». Предварительно, ракета упала близ нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», никто не пострадал.

Губернатор региона Александр Богомаз пока эту информацию никак не комментировал. Последнее сообщение об атаках ВСУ в его телеграм-канале опубликовано минувшим вечером – он сообщал об ударе ВСУ по территории Новозыбковского городского округа, в результате которого было нарушено электроснабжение двух населенных пунктов (позднее восстановлено).

«Дружба» – это крупнейший в мире нефтепровод. Он предназначен для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в Европу.

Напомним, что в Брянской области, как и в других приграничных регионах России, сохраняется «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы из-за ударов ВСУ. Кроме того, Президент Владимир Путин ввел в Брянской области средний уровень реагирования. Также это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

UPD (15.33): «Транснефть» подтвердила что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба», передает РИА Новости. Нефтепровод работает штатно, пострадавших нет, уточнили в компании.