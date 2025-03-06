В одном из поселков Зеленодольского района РТ по нацпроекту построят детсад

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В поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана начинается строительство детского сада на 260 мест по федеральной программе «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

С генеральным подрядчиком заключен соответствующий госконтракт. Предполагается возвести двухэтажное здание общей площадью 3 тыс. кв. метров. Предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, групповые комнаты, медицинский кабинет, процедурная, пищеблок и прачечная.

Национальный проект «Семья» направлен на объединение мер по поддержке молодых и многодетных семей, продвижению семейных ценностей. Цель нацпроекта – увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных. Для этого государство продолжит развивать комплексную систему поддержки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по новым нацпроектам построят две школы и два детсада.