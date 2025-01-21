В Татарстане по новым нацпроектам построят две школы и два детсада

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году по новым национальным проектам «Молодежь и дети» и «Семья» в Татарстане построят две школы и два детских сада. Об этом сообщил на пресс-конференции в Центре опережающей профессиональной подготовки в Казани министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Школы на 1224 места появятся в микрорайоне «Замелекесье» Набережных Челнов и ЖК «Лето» Казани. Детсад на 340 мест построят в деревне Куюки Пестречинского района РТ и на 260 мест – в поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана, рассказал глава Минобрнауки республики.

По федеральной программе, с его слов, отремонтируют 10 школ. Они расположены в Казани, Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском, Тюлячинском районах. Также проведут ремонт двух детсадов в столице РТ.

По республиканской программе ремонт сделают в 18 школах и девяти детских садах. В этом году также отремонтируют пищеблоки и оснастят оборудованием 74 школы республики.

«По республиканской программе на ремонт школ и детских садов выделено более 2,7 млрд рублей. 500 млн рублей будет направлено на ремонт ресурсных центров, учебных корпусов учреждений среднего профобразования. И почти 442 млн рублей пойдет на ремонт общежитий. Все программы работают на улучшение инфраструктуры системы образования республики», – подчеркнул Хадиуллин.

С этого года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.