В одном из поселений Альметьевского района завершен крупный ремонт дорог по самообложению

В Альметьевском районе завершен еще один значимый проект в рамках программы самообложения. В Миннибаевском сельском поселении обновлена дорожная инфраструктура, что стало ощутимым результатом совместной работы жителей и муниципалитета.

Как уточнили в администрации района, капитальный ремонт местных дорог оценен в 6,6 млн рублей. Важную долю в этом финансировании составили средства самих жителей – 910 тыс. рублей было собрано посредством программы самообложения. Такой вклад стал примером высокой ответственности сельчан и их стремления развивать свою территорию.

В ходе работ новое асфальтовое покрытие появилось в селе Миннибаево и на станции Миннибаево, на улицах Речной, Фатыха Карими и 40 лет Победы. Общая протяженность обновленных участков – 1,152 километра. Обновление полотна повысило качество транспортной связи внутри поселения, улучшило безопасность и сделало движение по этим маршрутам значительно комфортнее.

Программа самообложения дает жителям возможность самим определять приоритетные направления развития и участвовать в изменениях, которые напрямую влияют на качество жизни.

Механизм самообложения в Татарстане работает при поддержке республиканской власти: на каждый рубль, собранный жителями, республика добавляет еще четыре. Программа, инициированная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, позволяет территориям решать инфраструктурные задачи с опорой на запросы самих сельчан. В этом году благодаря такому софинансированию Альметьевский район получил из бюджета республики 54,4 млн рублей.

За 13 лет действия программы самообложения благодаря поддержке руководства республики удалось привести в порядок сельские кладбища, улучшить улично-дорожную сеть, благоустроить общественные пространства.

В настоящее в поселениях уже проходят сходы по самообложению на 2026 год.