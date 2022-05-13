В одном из казанских вузов разрешили печать курсовых и дипломных на обеих сторонах листа
Приказом врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрия Казакова студентам разрешили использовать двустороннюю печать при оформлении научных работ.
Так, под послабление попали курсовые, выпускные квалификационные работы (ВКР), отчеты по практике и научно-исследовательские работы.
Обусловлена мера «ростом цен на бумагу», говорится в документе. Сроки окончания экономии в приказе не обозначены.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что производитель бумаги SvetoCopy уходит с российского рынка.