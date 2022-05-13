Производитель бумаги SvetoCopy уходит с российского рынка

Американская компания Sylvamo Corporation, производящая в том числе бумагу SvetoCopy, покидает российский рынок из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансовый отчет компании за I квартал 2022 года.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», Sylvamo Corporation сказано в тексте заявления.

В компании заверили, что работа над достижением соглашения по закрытию сделки уже идет и завершится в кратчайшие сроки.

В России Sylvamo Corporation через непубличное АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» управляет Светогорским ЦБК в Ленинградской области. В год предприятие производит 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В прошлом году около 15% общей выручки американской компании пришлось именно на Россию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Многие компании заявили об уходе из России либо о приостановке деятельности на ее территории.