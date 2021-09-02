В одну из школ Зеленодольского района в первый класс пошел всего один ребенок

Акзам Зинатуллин из села Нижние Ураспуги Зеленодольского района РТ стал главным героем торжественной линейки, посвященной Дню знаний в местной школе. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Единственный первоклашка смело прочитал выученное стихотворение и получил свой первый учебник — «Әлифба». Первой учительницей Акзама стала Фания Закирова.

«Село Нижние Ураспуги небольшое. Там всего 14 учеников, их учат 8 учителей. Агзам будет учиться один, и если никого не переведут, то не только в начальной школе, но и все годы», — отметил источник.

Самым же многочисленным по количеству учеников является лицей имени Карпова в поселке Осиново. В новом учебном году там набрано десять первых параллелей. В общей сложности в Зеленодольске за школьные парты сели порядка 18 тысяч ребят, 2225 из которых первоклассники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об открытии образовательных учреждений «Бионика», «Унбер», «Алгоритм» и «Адымнар — Чаллы».