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Общество
29 апреля 2022  20:42

В Одессе ввели комендантский час с 1 по 3 мая

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С 1 до 3 мая на территории Одессы будет действовать «затяжной» комендантский час, заявил председатель областной военной администрации Сергей Братчук. 

Спикер отметил, что ограничения на передвижение по городу продлятся с десяти часов вечера 1 мая до пяти часов утра 3 мая. В этом время жителям запрещается находится на улице и в общественных местах без специальных пропусков или удостоверений.

«Распоряжением начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одессы введен комендантский час с 22.00 (совпадает с мск — прим. Т-и) 1 мая 2022 года до 05.00 часов 3 мая 2022 года», – сказал Братчук. 

Он подчеркнул, что эти меры коснутся только Одессы, а на остальной территории области продолжительность комендантского часа с 22.00 ночи до 05.00 утра не изменится. 

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Перед российской армией стоит задача провести демилитаризацию и денацификацию Украины. 

#спецоперация на Украине #Комендантский час #одесса
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