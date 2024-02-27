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В общественных пространствах Татарстана весной будут бороться с талыми водами
Обильные снегопады, которые накрыли Татарстан этой зимой, могут стать причиной большого объема талых вод. В связи с этим во всех общественных пространствах проведут мероприятия, направленные на борьбу с паводком. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
«По итогам текущей зимы у нас достаточно серьезная снеговая нагрузка, большое количество будет талых вод. Весной после паводковых мероприятий нам предстоит отдельно выполнить мероприятия по приведению в порядок всех общественных пространств», – прокомментировал спикер.
Напомним, в РТ за 9 лет потратили 24 млрд рублей на реализацию программы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий.
Ранее «Татар-информу» рассказали, что дорожники будут убирать снег в Казани до середины весны.
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