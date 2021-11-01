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Ру Тат
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Транспорт
1 ноября 2021  19:40

В общественном транспорте Казани выявлено почти 16 тыс. нарушений масочного режима

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За октябрь в общественном транспорте Казани выявлено 15 716 нарушителей масочного режима. Профилактические рейды проводились в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Проверка проходила на 174 контрольных точках, за месяц было осмотрено 7 тыс. 834 транспортных средства», — отмечается в сообщении.

Проверки проводили сотрудники Комитета по транспорту, Организатора пассажирских перевозок и контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на время нерабочих дней в Казани изменится расписание трамваев и троллейбусов.

#общественный транспорт #Коронавирус #масочный режим
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