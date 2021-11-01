В общественном транспорте Казани выявлено почти 16 тыс. нарушений масочного режима

За октябрь в общественном транспорте Казани выявлено 15 716 нарушителей масочного режима. Профилактические рейды проводились в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Проверка проходила на 174 контрольных точках, за месяц было осмотрено 7 тыс. 834 транспортных средства», — отмечается в сообщении.

Проверки проводили сотрудники Комитета по транспорту, Организатора пассажирских перевозок и контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на время нерабочих дней в Казани изменится расписание трамваев и троллейбусов.