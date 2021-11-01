В Казани в нерабочую неделю изменится расписание трамваев и троллейбусов

В связи с низким пассажиропотоком в Казани изменится расписание трамваев и троллейбусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«В первый день нерабочей недели был проанализирован пассажиропоток в электротранспорте. По итогам которого было принято решение об изменении расписания», – говорится в сообщении.

Так, 2 и 3 ноября общественный транспорт будет ходить по расписанию субботы, а с 4 по 6-е число – по воскресному расписанию.