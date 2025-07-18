В Общественной палате РТ обсудили вопросы профилактики социально значимых заболеваний

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Сегодня в Общественной палате Татарстана состоялось обсуждение итогов реализации проектов, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, а также возможностей масштабирования успешных практик.

В рамках круглого стола были отмечены заслуги отдельных участников. В частности, Уполномоченному по правам человека в РТ вручили благодарственное письмо от благотворительной организации «Новый век» за вклад в профилактику социально значимых заболеваний.

«Каждая наша совместная работа дает свои положительные результаты. Надеюсь, что в дальнейшем мы также будем сотрудничать», – отметила Сария Сабурская.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам человека в республике также подчеркнула значимость профилактики подростковой преступности.

«Недавно я была в Бугульме, где встретилась с подростками, осужденными или находящимися под следствием по 228-й статье УК, связанной с наркотиками. Как мама и как бабушка я понимаю, какой ужас творится в их семьях. Грустно видеть, как в начале пути они так ломают свои жизни. Здесь наша с вами роль выходит на первый план», – рассказала Сария Сабурская.

Она призвала коллег, имеющих успешный опыт реализации соцпроектов, подключиться к работе по профилактике наркомании и преступности среди молодежи.

Авторы проекта «Тест-мобиль» также подвели итоги своей работы. Основная идея состояла в предоставлении возможности каждому прохожему пройти бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Как отметила исполнительный директор благотворительной организации «Новый век» Лилия Гуренкова, проект получил признание и стал востребованным среди населения.

«В нашем мобильном комплексе проводились тесты на ВИЧ, были случаи выявления. Мы проводили консультации, убирали барьер, чтобы граждане могли спокойно пойти в больницу к врачам», – отметила она.

«Тест-мобиль» вызвал большой интерес у жителей, ежедневно привлекая не менее 150 желающих узнать свой ВИЧ-статус, сообщила представитель организации.

«Последний раз «Тест-мобиль» стоял на улице в День Молодежи в Казани. С каждым годом у нас получается подходить к той точке, когда ВИЧ и гепатита никто не пугается», – дополнила Лилия Гуренкова.