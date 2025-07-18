Сабурской вручили благодарственное письмо за борьбу с социально значимыми заболеваниями
Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская удостоена благодарственного письма за значимый вклад в профилактику социально значимых заболеваний среди ключевых групп населения. Церемония награждения прошла в Общественной палате РТ, где награда была передана представителем благотворительного фонда «Новый век».
Представитель фонда также поблагодарил Сабурскую за плодотворное сотрудничество в сфере улучшения общественного здоровья.
Напомним, что накануне Сария Сабурская была переизбрана на должность Уполномоченного по правам человека в РТ. Ее кандидатуру поддержали депутаты на 11-м заседании Государственного Совета РТ.