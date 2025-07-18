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Общество 18 июля 2025 13:49

Сабурской вручили благодарственное письмо за борьбу с социально значимыми заболеваниями

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Сабурской вручили благодарственное письмо за борьбу с социально значимыми заболеваниями
Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская удостоена благодарственного письма за значимый вклад в профилактику социально значимых заболеваний среди ключевых групп населения. Церемония награждения прошла в Общественной палате РТ, где награда была передана представителем благотворительного фонда «Новый век».

Представитель фонда также поблагодарил Сабурскую за плодотворное сотрудничество в сфере улучшения общественного здоровья.

Напомним, что накануне Сария Сабурская была переизбрана на должность Уполномоченного по правам человека в РТ. Ее кандидатуру поддержали депутаты на 11-м заседании Государственного Совета РТ.

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