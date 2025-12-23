news_header_top
Общество 23 декабря 2025 14:07

В Общественной палате РТ призвали ужесточить контроль над бродячими собаками

Член Общественной палаты (ОП) Татарстана Асия Тимирясова призвала к ужесточению контроля над бродячими собаками после серии трагических случаев с их участием. По ее словам, в прошлом году только в республике было зарегистрировано более 3,5 тыс. нападений бездомных животных на людей.

Напомним, 18 декабря в больнице после нападения собак скончалась девятилетняя Варвара Блохина.

«Какие еще трагедии должны произойти, чтобы мы наконец осознали, что любовь к животным не может быть дороже человеческих жизней?» – спросила Тимирясова в разговоре с «Татар-информом». Она добавила, что проблема давно требует законодательного решения и общество уже готово к изменениям.

Член ОП пояснила, что в сложившихся условиях первостепенной задачей является защита людей, особенно детей, от диких собак. По ее мнению, одной из причин роста агрессии является образование стай, где животные провоцируют друг друга. Татарстанские законодатели совместно с экспертами уже готовят соответствующие инициативы, добавила Тимирясова.

«Что бы ни говорили зоозащитники, но правовые нормы все-таки требуют ужесточения. Я понимаю, что лучшая защита животных – это взять на воспитание бездомного питомца, но в сложившихся условиях приходится защищать людей от диких собак», – отметила она.

