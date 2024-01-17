В Общественной палате РТ обсудят вопросы цифровой трансформации системы образования

Завтра, 18 января, в Общественной палате Татарстана пройдет горячая линия по вопросам цифровой трансформации республиканской системы образования, взаимодействия педагогов, родителей и учеников в обновленной системе «Электронное образование».

Во время работы линии, с 10.00 до 12.00, родители, школьники и педагоги смогут задать вопросы по обновленному «Электронному образованию РТ», о возникающих сложностях при регистрации, а также новых возможностях, которые предоставляет платформа.

Обращения принимаются по телефону 8(800)350-44-72 18 января с 10.00 до 12.00, а также через Интернет-приемную Общественной палаты РТ до полуночи 17 января.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане завершается настройка обновленной системы «Электронное образование». Большинство ошибок уже устранили. Когда платформа заработает в полную силу и какие преимущества получат учителя, школьники и родители, читайте в материале Ежедневно регистрируется 10-20 тыс. родителей: когда отладят «Электронное образование РТ».