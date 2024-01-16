Ежедневно регистрируется 10-20 тыс. родителей: когда отладят «Электронное образование РТ»

Сейчас идет окончательная настройка и отладка работы всех сервисов обновленной системы «Электронное образование РТ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Регистрация на Госуслугах – требование федерального законодательства

Сейчас идет окончательная настройка и отладка работы всех сервисов обновленной системы «Электронное образование РТ». В ближайшее время она будет работать в штатном режиме, заверил сегодня журналистов министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Государственная информационная система работает в новом формате с 1 января этого года. Модернизация потребовалась, так как «Электронное образование РТ» ввели еще в 2009 году и система устарела.

«В последние годы нарастала конструктивная критика со стороны пользователей системы. Сейчас в нее внедрены новые компоненты и сервисы», – отметил глава Минобрнауки.

Ильсур Хадиуллин: «Много вопросов возникает по поводу доступа в личный кабинет обновленной системы. Теперь доступ в нее осуществляется через Госуслуги РФ» Фото: prav.tatarstan.ru

«Электронное образование РТ» теперь базируется по новому адресу – ms-edu.tatar.ru. «Много вопросов возникает по поводу доступа в личный кабинет обновленной системы. Теперь доступ в нее осуществляется через Госуслуги РФ. Это требование предусмотрено федеральным законодательством для защиты персональных данных ребенка и родителя», – подчеркнул спикер.

По его словам, информационная система, в которой осуществляется обработка персональных данных, должна быть государственная, а значит, защищенная. По этой же причине должны соблюдаться правила авторизации в системе – через Госуслуги РФ.

«Однофамильцы из старой базы могли прикрепиться к другому родителю»

В Татарстане ежедневно от 10 до 20 тыс. родителей получают учетную запись в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). С 8 по 15 января уже более 155 тыс. родителей зарегистрировались и получили доступ в «Электронное образование РТ», сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Обновленное “Электронное образование” защищено. С 2009 года никаких вопросов не возникало. Более того, мы эту работу усилили», – заверил министр цифрового развития.

Айрат Хайруллин: «На горячую линию поступило более 18 тыс. обращений, большая часть из них была связана с ЕСИА» Фото: prav.tatarstan.ru

Если возникли сложности в работе с системой, можно обратиться через форму обратной связи на сайте ms-edu.tatar.ru (кнопка «Написать нам») или обратиться по телефону (843) 525-70-99.

«На горячую линию поступило более 18 тыс. обращений, большая часть из них была связана с ЕСИА. И был ряд обращений от родителей, которые сообщали, что кроме своего ребенка они видят еще и другого. Мы выявили 20 тыс. таких ошибок в системе. На сегодня вопрос исчерпан. Если вдруг такой факт возникнет, напишите в техподдержку. Ни одно обращение педагога и родителя без внимания не останется», – заявил Хайруллин.

Он пояснил, что «из старой базы могли прикрепиться к другому родителю» однофамильцы, но сейчас систему «вычистили».

Кроме того, если ЗАГС не подтверждает личность ребенка, то также нужно обратиться в техподдержку. «Ходить никуда не надо. Техподдержка сама свяжется с ЗАГСом. Задача родителя – проинформировать о том, что ЗАГС не подтвердил данные ребенка по каким-то причинам», – отметил спикер.

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«Это производственный процесс, он будет длиться, наверное, месяц»

В обновленном «Электронном образовании РТ» появилось на 75% больше возможностей для учителей и школы. «Но система еще не на 100% соответствует тому, что можно было бы сделать, поэтому она будет развиваться», – заметил глава Минцифры РТ.

Так, например, в нее возможно интегрировать образовательную карту ученика. «Если такая потребность есть у родителей, если они просят, то можно взять в работу. Это будет запланировано и сделано», – сказал Хайруллин.

По его словам, 9 и 10 января система давала сбои в работе. В связи с этим сложности с получением доступа возникли не только у родителей, но и у педагогов. «Если какая-то кнопка неактивна, может, учитель нужную функцию не подтвердил. Система не дает сделать внутреннюю ошибку, например, чтобы не удалить учетную запись ребенка и оценки. А человек думает, что кнопка неактивна», – пояснил министр возможную причину трудностей с ресурсом.

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Он добавил, что обучение учителей работе в обновленной системе продолжается. Но уже сейчас они легко вводят расписания и самостоятельно исправляют какие-то ошибки. «Это производственный процесс, он будет длиться, наверное, месяц. С 9 января только началась работа», – констатировал Хайруллин.

К слову, получить доступ к электронному журналу и дневнику своего ребенка могут оба родителя. «Заходишь на госуслуги, выбираешь раздел “Личные данные”, “Семья”. Указываешь фамилию, имя, отчество ребенка, дату рождения, номер свидетельства о рождении и дату его выдачи. Нажимаешь кнопку, информация уходит в ЗАГС. Подтверждаешь, потом создаешь учетную запись. Второй родитель делает все то же самое. Но только родитель или законный представитель ребенка могут ознакомиться с деятельностью школьника, ни дядя, ни тетя, ни бабушки и дедушки», – подчеркнул глава Минцифры.

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«Пока нет возможности выставлять «вес» оценки»

В систему уже добавлены материалы по татарскому языку и литературе, теперь их не нужно искать. Электронный журнал сформирует подборки как для учителей, так и для родителей с учащимися, рассказал глава Минобрнауки.

«Учитель может подобрать контент к урокам из библиотеки, содержащей более 2 млн материалов, в том числе по татарскому языку и литературе. Каждый педагог имеет возможность индивидуально настроить интерфейс и организовать рабочие процессы максимально удобно», – заявил Хадиуллин.

По его словам, в обновленной версии системы больше функциональных возможностей для учителей и администрации школ. Но главное – автоматизация и оптимизация рутинных задач и отчетности школ, упрощение работы учителей, максимальный уход от бумажного документооборота.

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Для ученика доступны большая библиотека верифицированных учебных материалов, цифровые лаборатории, возможность прохождения самодиагностики. Обеспечена интеграция с мобильным приложением «Я – школьник». В личном кабинете у родителей доступна информация о ребенке, включая расписание уроков, темы, успеваемость, домашние задания, посещаемость, школьные новости.

При этом министр уточнил, что в этом учебном году школы Татарстана не будут менять систему оценок. «Пока нет возможности выставлять “вес” оценки, как в Москве. Только с 2024/2025 учебного года появится “вес” оценки», – уточнил министр образования и науки.

Он также заметил, что «Электронное образование РТ» – это вспомогательная платформа. А если у ребенка дома нет компьютера или смартфона, то он может пойти в школьный компьютерный кабинет после уроков, чтобы зайти в систему и пройти самодиагностику.