В обновленных учебниках истории появятся карты с новыми регионами России

В новых учебниках истории будут изображены карты с четырьмя присоединенными регионами: Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Об этом со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.

По словам министра, в учебниках появятся портреты героев спецоперации, изображения памятников, в том числе восстановленной «Саур-могилы».

«В учебнике есть портреты героев, есть в том числе карта новая, памятники, „Саур-Могила“», — перечислил он.

Ранее министр просвещения России, напомним, рассказал о сроках выпуска нового учебника.