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В обновленных учебниках истории появятся карты с новыми регионами России
В новых учебниках истории будут изображены карты с четырьмя присоединенными регионами: Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Об этом со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.
По словам министра, в учебниках появятся портреты героев спецоперации, изображения памятников, в том числе восстановленной «Саур-могилы».
«В учебнике есть портреты героев, есть в том числе карта новая, памятники, „Саур-Могила“», — перечислил он.
Ранее министр просвещения России, напомним, рассказал о сроках выпуска нового учебника.
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