Кравцов рассказал, когда будет готов новый учебник по истории для школьников

Новый школьный учебник истории для учащихся 5−9 классов планируется выпустить в 2024 году. Большой раздел в нем будет посвещен специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Известиям».

«Это серьезный материал, где приведены факты, демонстрирующие причины проведения специальной военной операции. Данный труд поможет школьникам осознанно, осмысленно ознакомиться с этой темой», — сказал министр.

Он отметил, что учебник для 10-11 классов с разделом об СВО уже разработан и школьники начнут заниматься по нему с нового учебного года.

«И очень важно, чтобы наши школьники видели и понимали те основы формирования нашего государства, те исторические события, которыми мы вправе гордиться, в том числе в контексте мировой истории», — считает Кравцов.

В начале декабря прошлого года Президент РФ Владимир Путин назвал создание новых учебников по истории и обществознанию вопросом общенационального значения.