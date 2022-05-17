В обновленном парке Молодоженов в Пестрецах появятся светящиеся деревья и мобильная сцена

Парк Молодоженов в селе Пестрецы доработают в рамках имеющейся концепции. Такое поручение дал глава района Ильхам Кашапов.

Специалисты проведут ремонт фонтана, расположенного по центру общественного пространства, освещение парка (прожекторы), подсветку деревьев. Также здесь появятся антивандальные скамейки, мобильная сцена для мероприятий и другие объекты. Парк и площадь рядом станут основным местом проведения крупных мероприятий в районе.

«Прошло достаточно времени с открытия этого парка. Необходимо внести некоторые изменения, обновить это пространство, сделать его более привлекательным для пестречинцев», — отметил глава района во время обхода территории с представителями подрядной организации.

Парк Молодоженов был открыт в 2015 году рядом с отделом ЗАГС. Он стал излюбленным местом отдыха для всех жителей и гостей района. Здесь можно повесить замочек на дерево любви, посидеть на скамейке примирения или просто погулять и сделать удачные фотографии на память.

«Ремонтные работы планируется завершить к осени», — уточнила в разговоре с «Татар-информом» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Ранее сообщалось, что в Детском городке начнется вторая очередь благоустройства. Строители выполнят демонтаж оборудования, уберут старые туалеты и помещение для охранника, две трибуны, входные группы. Далее начнется установка новой ливневой канализации, обновление асфальта и бордюров.