В обновленном Московском рынке в Казани заполнено 75% площадей

Фото: мэрия Казани

До конца года в Казани планируют открыть обновленный Московский рынок. К настоящему моменту площадка заполнена на 75%, сообщили в мэрии столицы РТ.

Эта реконструкция стала первой с момента создания рынка. После обновления он превратится в социально-культурную площадку, на которой будут проводиться различные мероприятия. Для этого половину прилегающей территории превратят в общественные пространства для отдыха. Затем здесь появится зеленая площадь, амфитеатр и деревянные корнеры, павильоны и зона ярмарки.

Внутри объект займут не только известные федеральные, но и локальные бренды. При организации пространства во внимание бралось разнообразие кухонь и продуктов, исключалась возможность повторения концепций.

На первом этаже здания жители и гости города могут оценить продукцию артизанального парфюмерного дома, популярного чайного бренда из Москвы, посетить независимый книжный магазин, сыроварню, мясной корнер. Также на Московском рынке будет представлена продукция татарстанских сельхозкооперативов.

На втором этаже разместится городское бистро на 300 посадочных мест. Всего здесь будет представлено 20 корнеров — от вьетнамской кухни до блинчиков с начинками.