В Казани обновленный Московский рынок планируют открыть уже в этом году

Рыночная площадь

Фото предоставлено администрацией Кировского и Московского районов Казани

В столице Татарстана обновленный Московский рынок планируют открыть до конца 2024 года, однако точная дата пока не известна. Об этом в рамках программы «Городские модераторы» рассказала директор по развитию проекта, бывший креативный директор Даниловского рынка в Москве Ольга Кукоба.

«Мы делаем всё, для того чтобы успеть открыть здание рынка в этом году. Уже закуплено торговое оборудование, и нам очень хочется все-таки, чтобы это пространство наполнилось жизнью совсем скоро. <…> А уличное пространство — это же огромная территория озеленения, тут больше 80 крупномеров, деревьев будет высажено. Что-то можно посадить осенью, что-то весной. Мы общаемся с дендрологами, поэтому рынок будет меняться на глазах», — отметила Ольга Кукоба.

Она также добавила, что одна из главных целей команды, занимающейся реконструкцией рынка, — сохранить связи между людьми. Поэтому для продавцов-старожилов здесь планируют выделить места, арендную плату поднимать не будут. Количество торговых мест также не изменится — на улице их будет около 200, внутри — 150. Еще 20 мест выделят для кафе и ресторанчиков.

Кроме того, на обновленном Московском рынке собираются создать социальную зону, где казанцы смогут бесплатно продавать собственноручно выращенные и приготовленные продукты.