«Еле наскребли»: из нового Генплана Челнов пришлось убрать 1,5 млн квадратов нового жилья

В доработанном Генплане Набережных Челнов сократили объемы вводимого жилья до 4,5 млн квадратных метров. Первый план подразумевал свыше 6 млн квадратных метров нового жилья. Об этом «Татар-информу» рассказал глава группы проектировщиков, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

«Это мы постарались по минимуму сократить потребность [города] в жилье, чтобы уложиться на городской территории, не выходя на территорию Тукаевского района. Мы с большим трудом наскребли необходимую застройку территории в 4,5 млн квадратных метров. На это использовали все возможные ресурсы. Даже нет уверенности, что их реально удастся использовать, потому что там есть спорные территории», – сказал он.

Так, в новом проекте жилье построят на территории 1150 га. Ожидается, что из них 741 га будет освоен до 2035 года, а 370 га – до 2043-го.

Подробнее о том, что почему было принято соответствующее решение, читайте в материале.