В OBI опровергли сообщения о возобновлении работы в России

Магазины OBI в России, как и объявлялось ранее, будут закрыты на долгосрочную перспективу, заявили в концерне. Ранее в СМИ появилась информация о том, что филиалы в РФ в ближайшее время возобновят свою работу, напоминает ТАСС.

«В свете последних сообщений из России мы хотели бы еще раз ясно заявить, что все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми на долгосрочную перспективу», — сообщили изданию в пресс-службе OBI.

Ранее начальник отдела закупок компании Максим Суравегин заявил, что российские магазины сети откроются на следующей неделе.

Многие зарубежные компании приостановили или прекратили деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине. О ее старте 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин, подчеркнув, что главная цель ВС страны — защитить мирное население, восемь лет подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.