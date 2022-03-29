OBI откроет российские магазины на следующей неделе

Немецкий DIY-ритейлер OBI намерен возобновить работу в России. Со следующей недели вновь откроются все 27 магазинов сети.

Сейчас специалисты компании работают, устраняя технический сбой, сообщил начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

«В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», — приводит его слова РИА Новости.

Первые заказы можно будет сделать уже через три дня, добавил Суравегин.

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI приостановила работу в России в начале марта. Первые магазины DIY-ритейлера открылись в стране еще в 2003 году. К этому году в 27 гипермаркетах работали почти 5 тысяч сотрудников.

Напомним, 10 марта Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка.

«Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, которые сами этого хотят. […]Те, кто собираются закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих, материалов», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.