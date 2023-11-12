Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ОАЭ начали собирать люксовые седаны Aurus Senat
В Абу-Даби открылась производственная площадка, где начали собирать люксовые седаны Aurus Senat. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера – главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», – рассказал министр.
По его словам, также планируется открыть салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. ОАЭ станут подобием хаба по поставкам российских люксовых машин в этом регионе.
Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ.
Напомним, в мае 2021 года в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров. Разрешение нажать на символическую кнопку старта в режиме видео-конференц-связи дал Президент России Владимир Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»