В ОАЭ начали собирать люксовые седаны Aurus Senat

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В Абу-Даби открылась производственная площадка, где начали собирать люксовые седаны Aurus Senat. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера – главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», – рассказал министр.

По его словам, также планируется открыть салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. ОАЭ станут подобием хаба по поставкам российских люксовых машин в этом регионе.

Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ.

Напомним, в мае 2021 года в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров. Разрешение нажать на символическую кнопку старта в режиме видео-конференц-связи дал Президент России Владимир Путин.