Урбанизированная набережная, крутой рельеф и амфитеатр: в Нурлате благоустроят озеро

В Нурлате стартовали работы по второму этапу благоустройства территории озера в микрорайоне Шашина. Реконструкция общественного пространства проводится благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а также по республиканской программе «Развитие общественных пространств РТ».

«Первая очередь благоустройства проводилась силами местной администрации. Ко второй очереди, завершающей, привлекли нас, архитекторов», — рассказали ИА «Татар-информ» в архитектурном бюро Ar Architects, которое выступило разработчиком финального этапа благоустройства.

По задумке архитекторов, озеро должно стать новым местом встреч, общения и досуга горожан.

Важным этапом проектирования стали общественные слушания — они позволили сформировать функциональную программу, пожелания людей.

«Было проведено две встречи с местными жителями. Мы придумали концепцию, согласовали ее с учетом всех пожеланий участников встречи, затем провели финальную презентацию, на которой показали, как будет выглядеть территория озера, опять же проговорили все вопросы и запустили проект в реализацию», — поделился собеседник агентства.

В итоге были сформулированы главные принципы проекта: безопасность, доступность, функциональность и идентичность. Выделены пять функциональных зон: детская игровая зона, спортивная площадка, зона тихого отдыха, зона амфитеатра и кафе, спуск к воде и прогулочная зона.

Ключевым объектом детской площадки, предназначенной для детей 3-12 лет, стал игровой комплекс с горкой, качелями и батутами, а также игровая зона с песочницей для малышей.

На спортивной площадке будут установлены оборудование и тренажеры для воркаута, в том числе и для людей старшего возраста. Зона тихого отдыха расположится в приватной части территории с видом на воду. Здесь будет использовано разнообразное озеление, подчеркивающее живописный ландшафт.

В зоне амфитеатра и кафе использован большой перепад рельефа для создания спуска, вида на закат; здесь же появится площадка для мероприятий.

Для обеспечения безопасности периметр озера будет огорожен, поэтому спуск и площадь для прогулки спроектированы с возможностью контакта с водой.

«По центру территории (зона спуска к воде) будет установлена световая инсталляция — фигура Коня — символа Нурлатского района РТ. На фигуру можно будет любоваться с амфитеатра», — поделился «фишкой» проекта руководитель бюро Руслан Айбушев.

Все зоны создавались с учетом естественного ландшафта, основных пешеходных и транспортных потоков, визуальных осей. Был также решен вопрос с желтыми газовыми трубами, которые обвивали все озеро.

«В ограничениях видеть возможности и превращать недостатки в преимущества — вот главная стратегия работы с общественными пространствами малых городов. Так, желтые газовые трубы, всюду торчащие вокруг озера, легли в основу айдентики территории и стали органичной частью городского пейзажа, а крутой рельеф превратился в каскадную урбанизированную набережную, где жители будут встречать рассветы и закаты», — резюмировал Айбушев.

«Работы планируется завершить в конце августа текущего года. Объем финансирования составил 41,8 млн рублей», — добавил собеседник агентства.