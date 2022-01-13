В Нурлатском районе РТ заселяется очередной соципотечный дом с индивидуальным отоплением

В селе Средняя Камышла Нурлатского района Татарстана началось заселение 24-квартирного соципотечного дома, построенного за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В трехэтажном трехподъездном доме по адресу по ул. Александра Волкова, 1 расположены 14 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Их общая площадь составляет 1,1 тыс. кв.м. Как сообщили в Госжилфонде, все квартиры полностью готовы для проживания. Они оборудованы двухконтурными газовыми котлами, сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, приборами учета и автоматическими газоанализаторами.

Новоселами станут 8 работников бюджетных организаций района, 7 многодетных семей, 6 детей-сирот, два медицинских работника и одна молодая семья.

Ранее в Нурлатском районе состоялось заселение 27-квартирного соципотечного дома, о чем сообщало ИА «Татар-информ».