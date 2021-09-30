В Нурлатском районе 27 семей получили ключи от квартир с индивидуальным отоплением

Сегодня в селе Средняя Камышла в Нурлатском районе Татарстана по ул. Александра Волкова, д.1А состоялось заселение 27-квартирного соципотечного дома. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В новые квартиры заехали участники программы соципотеки — работники ПАО «Татнефть». В доме три этажа и три подъезда. Общая площадь квартир составляет около 2 тыс. квадратных метров, из них 18 — двухкомнатных и девять — трехкомнатных.

Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы двухконтурными газовыми котлами, сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и автоматическими газоанализаторами.

Всего в 2021 году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 161 дома на 5159 квартир общей площадью 280 тыс. квадратных метров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Высокогорском районе РТ началось строительство соципотечного дома.