В Нурлатском районе провели этнопикник для детей участников СВО

Фото предоставлено Гульназ Хасаншиной

В Нурлатском районе Татарстана в рамках Года семьи организовали этнопикник для детей из семей участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в Нурлате, в сквере микрорайона Сахароваров, при поддержке местного Дома дружбы народов. Ребята играли в народные игры, переодевались в национальную одежду, танцевали, угощались различными сладостями и фруктами.

«Мы посещаем такие мероприятия часто. Нравятся они нам тем, что здесь есть поддержка, мы понимаем, что не одни такие, я не одна с сыном. Это дает нам силы. Здесь мы как одна большая семья, которая ждет каждый своего героя», — рассказала одна из гостий акции Азалия Галина, супруг которой подписал контракт с Министерством обороны РФ два месяца назад.

Фото предоставлено Гульназ Хасаншиной

Сейчас в Нурлатском районе насчитывается более 200 семей участников спецоперации. Культурно-досуговые мероприятия для них проводятся на многих площадках. В Доме дружбы народов намерены звать в гости жен и детей бойцов один раз в месяц.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру

Материал подготовлен при участии Гульназ Хасаншиной.