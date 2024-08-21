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В Нурлатском районе провели этнопикник для детей участников СВО
В Нурлатском районе Татарстана в рамках Года семьи организовали этнопикник для детей из семей участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в Нурлате, в сквере микрорайона Сахароваров, при поддержке местного Дома дружбы народов. Ребята играли в народные игры, переодевались в национальную одежду, танцевали, угощались различными сладостями и фруктами.
«Мы посещаем такие мероприятия часто. Нравятся они нам тем, что здесь есть поддержка, мы понимаем, что не одни такие, я не одна с сыном. Это дает нам силы. Здесь мы как одна большая семья, которая ждет каждый своего героя», — рассказала одна из гостий акции Азалия Галина, супруг которой подписал контракт с Министерством обороны РФ два месяца назад.
Сейчас в Нурлатском районе насчитывается более 200 семей участников спецоперации. Культурно-досуговые мероприятия для них проводятся на многих площадках. В Доме дружбы народов намерены звать в гости жен и детей бойцов один раз в месяц.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Гульназ Хасаншиной.
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