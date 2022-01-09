В нурлатском ландшафтном парке «Кондурча» состоялся «БалыкFest»

Фото: Нурлат-информ

В ландшафтном парке «Кондурча» в Нурлате во второй раз состоялся фестиваль «БалыкFest». Его участниками стали более 50 рыболов-любителей, сообщают «Вести Нурлата».

Судья первой категории, мастер спорта РФ Олег Гарипов рассказал, что критерии конкурса были демократичными, рыболовы участвовали в двух номинациях — «Бель», где разрешалось ловить рыбу на две удочки, и «Хищник», где можно было использовать только одну. В итоге 49 рыбаков участвовали в категории «Бель» и еще два — в категории «Хищник».

В конкурсе приняли участие и четыре женщины. Гулия Хисматуллина рассказала, что уже во второй раз ездит на рыбалку «БалыкFest», в прошлом году она заняла пятое место. «В этом году надеемся, что лучше получится», — сказала она.

Призер прошлого года Равиль Самигуллин уверен, что рыбная ловля — это удача. «Кому как повезет! Самое главное — участие», — подчеркнул он.

Награждение лучших рыболовов прошло на главной сцене парка «Кондурча». Победителям и призерам вручили дипломы и ценные подарки. Один из призеров нынешнего года заметил, что такие мероприятия нужно проводить чаще. С ним согласен и глава района Алмаз Ахметшин. Он выразил надежду, что в будущем «БалыкFest» станет брендом Нурлата, куда будут приезжать рыбаки со всего Татарстана и из других регионов России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что благоустройство парка «Кондурча» стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Национальные проекты воплощаются в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.