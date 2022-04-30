В Нурлате началось строительство новой системы водоснабжения

Фото: «Нурлат-информ».

В Нурлате на улице Кариева уложили первые трубы для новой системы водоснабжения. Сеть протяженностью 26 километров дойдет до Черемшанского месторождения близ населенного пункта Чулпаново. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

После окончания реализации масштабного проекта жители города смогут пить артезианскую воду. В торжественном мероприятии по случаю начала строительных работ принял участие гендиректор Главного управления инженерных сетей РТ Джаудат Миннахметов.

Новая система водоснабжения возводится в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Федеральный проект инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что обновленное здание инфекционного отделения в Нурлате откроется в конце лета.